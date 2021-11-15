Местами по республике небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике: ночью преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью и крайнему северу небольшой снег. Ветер восточный слабый, местами 6-11 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -2,-7, по юго-западу и северу до -18,-23, днём +1, +6, местами -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-12, днём 0, +2.
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, Фото:
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