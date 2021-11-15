В Улан-Удэ днём до +2 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по республике небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике: ночью преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью и крайнему северу небольшой снег. Ветер восточный слабый, местами 6-11 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -2,-7, по юго-западу и северу до -18,-23, днём +1, +6, местами -2,-7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-12, днём 0, +2.

