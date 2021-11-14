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В Бурятии наградили лучших бизнесменов в рамках форума «Я-предприниматель»

В Бурятии наградили лучших бизнесменов в рамках форума «Я-предприниматель»
Общество,  Фото:минпром Бурятии
Форум проходил онлайн

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Бурятии прошёл онлайн-форум «Я-предприниматель 2021». Организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» при поддержке правительства и министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.

- Мы проводим форум «Я-предприниматель» в День экономиста. Наверное, каждый предприниматель, а их у нас сегодня более 30 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, он и экономист, и бухгалтер, и директор, иногда и сотрудник. Мы пригласили двух бизнес-тренеров, которые в формате онлайн провели семинары по подбору персонала и маркетингу, а также наградили наших предпринимателей, - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Алексей Оловянников вручил предпринимателям благодарственные письма главы Бурятии и почётные грамоты правительства республики за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Бурятии.

Также в рамках онлайн-форума «Я-предприниматель 2021» были объявлены победители премии «Мой бизнес», которая проводится в республике второй раз.

- Это мероприятие посвящено взаимодействию и сотрудничеству государства и бизнеса. За три года существования центра «Мой бизнес» мы показали выдающиеся результаты, наращивая каждый год доверие предпринимателей, лёгкость и доступность получения государственных мер поддержки. Каждый год увеличивается количество предпринимателей – получателей мер поддержки, благодарных предпринимателей. Здесь на сцене победители: самые лучшие, самые сильные, самые стойкие, те, кому удалось пройти все препятствия и остаться на плаву, - отметила Анастасия Волкова, директор Гарантийного фонда Бурятии и центра «Мой бизнес».

На премию «Мой бизнес» были номинированы 30 предпринимателей в 10 номинациях, в каждой из которой определён победитель:

- номинация «Устойчивый успех» - победитель Филиппова Екатерина Анатольевна, генеральный директор ООО «Бурятское мясоперерабатывающее предприятие «Катюша»;

- номинация «Бизнес-прорыв» - Жимбиев Анжей Цыденжапович, директор ООО «ДРД» экспресс-тестирование;

- номинация «Сила духа, дерзость и смелость» - победитель Шарланова Юлия Сергеевна, генеральный директор ООО «Байкалсоап»;

- номинация «Творчество без границ» - Павлов Павел Эдуардович, директор ООО «Угалза»;

- номинация «Бизнес со смыслом» - Масличенко Василий Васильевич, генеральный директор ООО «Двенадцать месяцев» (детский лагерь);

- номинация «БИЗНЕС- Wow-women» - Дугарова Дарима Цыдыповна, индивидуальный предприниматель, руководитель компании «СадЭм»;

- номинация «Мир внутри и вокруг нас» - Гаськова Екатерина Александровна, генеральный директор ООО «Салют Орто»;

- номинация «Качество и сервис» - Умаров Саиджон Мирзоевич, индивидуальный предприниматель, руководитель пансионата «Филатовский», Тункинский район;

- номинация «Нам и здесь хорошо» - Лютаев Геннадий Владимирович, глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

- номинация «Чудеса гастрономии» - Федорова Мария Михайловна, генеральный директор ООО «Улыбка».
бизнес предприниматели

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