В конкурсе участвовали 11 сотрудников
Майор полиции Роман Потёмкин служит в подразделении ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области старшим психолог. Недавно занял первое место на конкурсе «Лучший психолог Росгвардии Сибирского округа».
Соревнования психологов проходили в Красноярске два дня. В них приняли участие 11 сотрудников из регионов Сибирского федерального округа.
На конкурсе они представили авторские проекты. Работа Романа Потёмкина была признана лучшей.
В управлении Росгвардии по Иркутской области сообщили, что Роман Потёмкин служит в ОМОН уже более 12 лет. Его неоднократно награждали грамотами и благодарностями за успехи в службе.
Лучший психолог Росгвардии Сибирского округа служит в Иркутске
Общество, Фото:
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