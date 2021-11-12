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Лучший психолог Росгвардии Сибирского округа служит в Иркутске

Лучший психолог Росгвардии Сибирского округа служит в Иркутске
Общество,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
В конкурсе участвовали 11 сотрудников

Майор полиции Роман Потёмкин служит в подразделении ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области старшим психолог. Недавно занял первое место на конкурсе «Лучший психолог Росгвардии Сибирского округа».

Соревнования психологов проходили в Красноярске два дня. В них приняли участие 11 сотрудников из регионов Сибирского федерального округа.

На конкурсе они представили авторские проекты. Работа Романа Потёмкина была признана лучшей.

В управлении Росгвардии по Иркутской области сообщили, что Роман Потёмкин служит в ОМОН уже более 12 лет. Его неоднократно награждали грамотами и благодарностями за успехи в службе.


Росгвардия психологи конкурс

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