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На спектакле Бурятского театра драмы в колонии зрители аплодировали стоя

На спектакле Бурятского театра драмы в колонии зрители аплодировали стоя
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В качестве благодарности осуждённые смастерили подарки для актёров

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ побывали актёры Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Они показали осуждённым спектакль «Аба. Эжын. Ургынууд» (12+) по мотивам повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!». Весь спектакль проходил на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык.

- Этот спектакль посвящён тяжёлым будням воспитанников детского дома и рассказывает о судьбах детей, познавших жизнь без родителей. Смысл спектакля, актёрское мастерство и великолепное пение — всё это произвело неизгладимое впечатление на зрителей, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По словам сотрудников исправительного учреждения, женщины смотрели спектакль, затаив дыхание, слушали главного героя, которого сыграл Зорикто Цыбендоржиев, переживали и радовались вместе с ним.

По окончании спектакля осуждённые аплодировали стоя и брали автографы. Актёры Бурятского драматического театра поблагодарили за тёплый и душевный приём и за подарки, которые осуждённые сделали своими руками.
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