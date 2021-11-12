На спектакле Бурятского театра драмы в колонии зрители аплодировали стоя

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В качестве благодарности осуждённые смастерили подарки для актёров



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ побывали актёры Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Они показали осуждённым спектакль «Аба. Эжын. Ургынууд» (12+) по мотивам повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!». Весь спектакль проходил на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык.



- Этот спектакль посвящён тяжёлым будням воспитанников детского дома и рассказывает о судьбах детей, познавших жизнь без родителей. Смысл спектакля, актёрское мастерство и великолепное пение — всё это произвело неизгладимое впечатление на зрителей, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам сотрудников исправительного учреждения, женщины смотрели спектакль, затаив дыхание, слушали главного героя, которого сыграл Зорикто Цыбендоржиев, переживали и радовались вместе с ним.



По окончании спектакля осуждённые аплодировали стоя и брали автографы. Актёры Бурятского драматического театра поблагодарили за тёплый и душевный приём и за подарки, которые осуждённые сделали своими руками.

