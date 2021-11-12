В Забайкалье кота спасли второй раз за год

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

На этот раз ветврачи освободили его от сети



Ветврачи Карымского района Забайкальского края в очередной раз оказали помощь домашнему питомцу местной жительнице. В этот раз кот запутался в рыболовной сети. Пожилая женщина не смогла его освободить и вызвала ветспециалистов, которые высвободили животное. Об этом рассказала начальник ветстанции Кристина Горбачева.



- В августе текущего года ветврачи уже оказывали помощь этому коту. Тогда животное спрыгнуло с забора и сломало лапу. Специалисты провели клинический осмотр и наложили гипс, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.



Вновь за ветпомощью пенсионерка обратилась, когда нашла кота во дворе своего дома. Он, видимо, где-то играл с рыболовной сетью и вернулся уже в путах.



- Ветврачи освободили переднюю и заднюю лапы животного. Конечности целы. Сейчас с котом все хорошо», - сообщила начальник ветстанции.

