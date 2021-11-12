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В Забайкалье кота спасли второй раз за год

В Забайкалье кота спасли второй раз за год
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
На этот раз ветврачи освободили его от сети

Ветврачи Карымского района Забайкальского края в очередной раз оказали помощь домашнему питомцу местной жительнице. В этот раз кот запутался в рыболовной сети. Пожилая женщина не смогла его освободить и вызвала ветспециалистов, которые высвободили животное. Об этом рассказала начальник ветстанции Кристина Горбачева.

- В августе текущего года ветврачи уже оказывали помощь этому коту. Тогда животное спрыгнуло с забора и сломало лапу. Специалисты провели клинический осмотр и наложили гипс, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

Вновь за ветпомощью пенсионерка обратилась, когда нашла кота во дворе своего дома. Он, видимо, где-то играл с рыболовной сетью и вернулся уже в путах.

- Ветврачи освободили переднюю и заднюю лапы животного. Конечности целы. Сейчас с котом все хорошо», - сообщила начальник ветстанции.
Забайкальский край ветеринарная служба кошка домашние животные

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