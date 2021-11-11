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В Бурятии лучший помощник начальника пожарного караула рассказал о выборе профессии

В Бурятии лучший помощник начальника пожарного караула рассказал о выборе профессии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Он ни разу не пожалел о своём выборе

В 2021 году в Бурятии по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства лучшим помощником начальника пожарного караула стал Фёдор Чирков из 56-й пожарно-спасательной части. В 2020 году занял первое место в этой же номинации.

Фёдор Чирков выпускник кафедры «Промышленная экология и защита в ЧС» ВСГТУ. После окончания института был призван в армию, срочную службу он проходил в спасательном центре МЧС России в Хабаровском крае.

- После отбора по физической подготовке попал в спортивный взвод. Там мы постоянно тренировались по оказанию первой доврачебной помощи, оттачивали мастерство по работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, неоднократно выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. Тогда я понял, что хочу связать свою судьбу со спасением людей, попавшим в трудную ситуацию, - рассказал пожарный.

Как отмечает Фёдор, за почти десять лет работы в пожарной охране, он ни разу не пожалел, что выбрал именно эту профессию.

Вспомнил он и самый запоминающий пожар со спасением людей.

- Однажды мы приехали на вызов, соседи жаловались на запах дыма в подъезде. Таких вызовов поступает очень много, и обычно это бывает подгорание пищи на плите. Однако в этот раз всё было по-другому. Мы произвели разведку и нашли ту квартиру, откуда исходил запах дыма. В квартире стоял плотный густой дым, четверо человек уже находились без сознания. Мы эвакуировали их на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Тогда мы всех спасли, но этот случай мне запомнился больше всего, - поделился Фёдор.


По информации ГУ МЧС по Бурятии
пожарные

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