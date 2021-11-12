В Улан-Удэ к вечеру может пойти снег

В районах республики снежно



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём +1,+6, местами -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков, вечером возможен мокрый снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +1,+3.



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