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12 ноября

11 ноября

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В Улан-Удэ к вечеру может пойти снег

В Улан-Удэ к вечеру может пойти снег
Общество,  Фото:pexels.com
В районах республики снежно

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём +1,+6, местами -1,-6.

В Улан-Удэ без осадков, вечером возможен мокрый снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +1,+3.
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