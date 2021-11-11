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В Бурятии скоро похолодает

В Бурятии скоро похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы холодного ветра достигнут 18 м/с

К выходным погода в Бурятии ухудшится. Ожидается холодный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с, а также снег и даже снегопад.

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -7,-12, местами 0,-5, по юго-западу и северу до -15,-20, днём +1,+6, местами -1,-6.

В субботу, 13 ноября, также местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и юго-западу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу до -21, днём 0,+5, местами -2,-7.

В воскресенье, 14 ноября, погода немного наладится. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -9,-15, местами -3,-8, по юго-западу и северу до -19,-24, днём -1,+4, местами -3,-8.
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