В Бурятии скоро похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы холодного ветра достигнут 18 м/с



К выходным погода в Бурятии ухудшится. Ожидается холодный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с, а также снег и даже снегопад.



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -7,-12, местами 0,-5, по юго-западу и северу до -15,-20, днём +1,+6, местами -1,-6.



В субботу, 13 ноября, также местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и юго-западу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу до -21, днём 0,+5, местами -2,-7.



В воскресенье, 14 ноября, погода немного наладится. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -9,-15, местами -3,-8, по юго-западу и северу до -19,-24, днём -1,+4, местами -3,-8.

