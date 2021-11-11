Порывы холодного ветра достигнут 18 м/с
К выходным погода в Бурятии ухудшится. Ожидается холодный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с, а также снег и даже снегопад.
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -7,-12, местами 0,-5, по юго-западу и северу до -15,-20, днём +1,+6, местами -1,-6.
В субботу, 13 ноября, также местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и юго-западу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу до -21, днём 0,+5, местами -2,-7.
В воскресенье, 14 ноября, погода немного наладится. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -9,-15, местами -3,-8, по юго-западу и северу до -19,-24, днём -1,+4, местами -3,-8.
В Бурятии скоро похолодает
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Выставка открылась в местном краеведческом музее
Пожилая женщина лечилась в ковидном отделении инфекционной больницы
Отключение необходимо для аварийно-восстановительных работ
Порывы холодного ветра достигнут 18 м/с
Фотоловушки ставят на нарушителей, но в них часто попадают лесные обитатели
Во все образовательные учреждения столицы Бурятии требуется 173 педагога
Вечный огонь поместили в специальную капсулу
Врачам пришлось вместе с кистой удалить селезёнку
Это необходимо для ремонта опоры электроосвещения
В общем зачёте сборная Бурятии вошла в число 30 лучших регионов
Находить нарушителей теперь могут с помощью тепловизоров
«Подарок из СССР» обнаружили во время капремонта дома
В городе ужесточат спрос с хозяев, допускающих самовыгул животных
В московской подземке курсирует вагон, посвящённый Бурятии
Ольга Разуваева более 40 лет жизни отдала медицине