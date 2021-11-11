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В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка, а за ней чёрный кот

В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка, а за ней чёрный кот
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Фотоловушки ставят на нарушителей, но в них часто попадают лесные обитатели

В кадры фотоловушек в Бурятии попадают не только нарушители лесного законодательства, но и лесные животные, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Так, в Заудинском лесничестве в Тарбагатайском районе фотоловушка запечатлела лисицу, которая шла по дороге и вынюхивала след. Возможно, рыжая красавица ходила на охоту, а вечером по этой же дороге вернулась домой.

- Фотоловушка частенько срабатывает на лесных животных, чаще всего в объектив попадают лисы, зайчики и косули. Также мы часто встречаем лесных животных во время патрулирования лесов. Бывает так, идёшь ночью по лесу, сосредоточишься на работе, и вдруг гуран закричит или сова перелетит с одного дерева на другое. Даже немного жутко, - рассказала участковый лесничий Заудинского лесничества Оксана Дрыгина.

Также в фотоловушку попал чёрный кот, который вальяжно прогуливался по лесной дороге.

В Бичурском районе ночью фотоловушка «поймала» пробегающую косулю.

- Скорее всего, косуля скрывалась от волков в молодняках, а тут её фотоловушка и поймала. Также очень часто в кадр попадаются птички, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.



Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей. Даже если устройство фотофиксации будет похищено, лесники смогут обнаружить его по IMEI-коду.


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