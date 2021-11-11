В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка, а за ней чёрный кот

Так, в Заудинском лесничестве в Тарбагатайском районе фотоловушка запечатлела лисицу, которая шла по дороге и вынюхивала след. Возможно, рыжая красавица ходила на охоту, а вечером по этой же дороге вернулась домой.





Также в фотоловушку попал чёрный кот, который вальяжно прогуливался по лесной дороге.





- Скорее всего, косуля скрывалась от волков в молодняках, а тут её фотоловушка и поймала. Также очень часто в кадр попадаются птички, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.











В кадры фотоловушек в Бурятии попадают не только нарушители лесного законодательства, но и лесные животные, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Фотоловушка частенько срабатывает на лесных животных, чаще всего в объектив попадают лисы, зайчики и косули. Также мы часто встречаем лесных животных во время патрулирования лесов. Бывает так, идёшь ночью по лесу, сосредоточишься на работе, и вдруг гуран закричит или сова перелетит с одного дерева на другое. Даже немного жутко, - рассказала участковый лесничий Заудинского лесничества Оксана Дрыгина.В Бичурском районе ночью фотоловушка «поймала» пробегающую косулю.Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей. Даже если устройство фотофиксации будет похищено, лесники смогут обнаружить его по IMEI-коду.