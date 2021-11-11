Жители Баунтовского района смогут попасть в неё уже на следующей неделе
Обновлённая детская консультация в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии откроется для пациентов уже на следующей неделе. К детской консультации прикреплено всё детское население района, поэтому капитальный ремонт здания был необходим.
Капитальный ремонт детской консультации Баунтовской ЦРБ в селе Багдарин ведётся с июня текущего года. 30 апреля был заключен контракт на сумму 2 млн 383 тысяч. Подрядчиком утеплены кровля и фасад, заменена обшивка стен, потолков на гипсокартонную, заменены двери, отремонтирована канализация, произведены работы по покраске, уложен линолеум.
- После проведения торгов осталась экономия. На сумму экономии проведены дополнительные работы: демонтаж старой обшивки, обшивка металлосайдингом трёх фронтонов крыши, обновление аварийно-пожарной сигнализации, устройство крылец. Капитальный ремонт проходил в соответствии с установленными нормативами, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Баунтовской ЦРБ Джамилия Ботороева.
Открытие детской консультации планируется на следующей неделе. На данный момент производится оснащение здания необходимым оборудованием, ведётся сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
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