 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация

На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Жители Баунтовского района смогут попасть в неё уже на следующей неделе

Обновлённая детская консультация в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии откроется для пациентов уже на следующей неделе. К детской консультации прикреплено всё детское население района, поэтому капитальный ремонт здания был необходим.

Капитальный ремонт детской консультации Баунтовской ЦРБ в селе Багдарин ведётся с июня текущего года. 30 апреля был заключен контракт на сумму 2 млн 383 тысяч. Подрядчиком утеплены кровля и фасад, заменена обшивка стен, потолков на гипсокартонную, заменены двери, отремонтирована канализация, произведены работы по покраске, уложен линолеум.

- После проведения торгов осталась экономия. На сумму экономии проведены дополнительные работы: демонтаж старой обшивки, обшивка металлосайдингом трёх фронтонов крыши, обновление аварийно-пожарной сигнализации, устройство крылец. Капитальный ремонт проходил в соответствии с установленными нормативами, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Баунтовской ЦРБ Джамилия Ботороева.

Открытие детской консультации планируется на следующей неделе. На данный момент производится оснащение здания необходимым оборудованием, ведётся сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
Баунтовский район Бурятия здравоохранение больница дети ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут выставку о географических открытиях
В Улан-Удэ покажут выставку о географических открытиях
Общество, 11.11.2021
Она посвящена Восточно-Сибирскому отделению Русского географического общества
В Бурятии вручены ещё 3 почётных знака овцевода-тысячника
В Бурятии вручены ещё 3 почётных знака овцевода-тысячника
Общество, 11.11.2021
Награждённые передали сельчанам более 3000 овец
На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
Общество, 11.11.2021
Жители Баунтовского района смогут попасть в неё уже на следующей неделе
В Бурятии завершился ремонт отделений Еравнинской ЦРБ
В Бурятии завершился ремонт отделений Еравнинской ЦРБ
Общество, 11.11.2021
Здание нуждалось в качественном утеплении
В Бурятии начались сборы со старшинами подразделений
В Бурятии начались сборы со старшинами подразделений
Общество, 11.11.2021
К сборам привлечено более 200 старшин соединений и воинских частей ВВО
В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов
В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов
Общество, 11.11.2021
Соревновались коллективы интернатных учреждений республики

Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Общество, 11.11.2021
Самые частые вопросы касаются выплат на детей
Школьников Бурятии зовут на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»
Школьников Бурятии зовут на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»
Общество, 11.11.2021
Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться
Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира
Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира
Общество, 11.11.2021
Теперь спортсмен сможет принять участие во Всемирных играх
В Улан-Удэ увековечили память ветерана пожарной охраны
В Улан-Удэ увековечили память ветерана пожарной охраны
Общество, 11.11.2021
Мемориальная доска появилась на фасаде пожарно-спасательной части №2
В Улан-Удэ будет ограничено движение через ж/д переезд
В Улан-Удэ будет ограничено движение через ж/д переезд
Общество, 11.11.2021
Ремонтные работы будут проводиться в течение двух ночей
Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России
Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России
Общество, 11.11.2021
Ещё один спортсмен республики стал вторым на всероссийских соревнованиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^