На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Жители Баунтовского района смогут попасть в неё уже на следующей неделе



Обновлённая детская консультация в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии откроется для пациентов уже на следующей неделе. К детской консультации прикреплено всё детское население района, поэтому капитальный ремонт здания был необходим.



Капитальный ремонт детской консультации Баунтовской ЦРБ в селе Багдарин ведётся с июня текущего года. 30 апреля был заключен контракт на сумму 2 млн 383 тысяч. Подрядчиком утеплены кровля и фасад, заменена обшивка стен, потолков на гипсокартонную, заменены двери, отремонтирована канализация, произведены работы по покраске, уложен линолеум.



- После проведения торгов осталась экономия. На сумму экономии проведены дополнительные работы: демонтаж старой обшивки, обшивка металлосайдингом трёх фронтонов крыши, обновление аварийно-пожарной сигнализации, устройство крылец. Капитальный ремонт проходил в соответствии с установленными нормативами, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Баунтовской ЦРБ Джамилия Ботороева.



Открытие детской консультации планируется на следующей неделе. На данный момент производится оснащение здания необходимым оборудованием, ведётся сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

