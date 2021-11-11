В Бурятии начались сборы со старшинами подразделений

К сборам привлечено более 200 старшин соединений и воинских частей ВВО



В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, начались учебно-методические сборы со старшинами подразделений. Особое внимание в ходе проведения занятий уделяется вопросам организации встречи и приёма молодого пополнения.



Данные сборы пройдут в два этапа. На первом этапе со старшинами подразделений пройдут теоретические занятия по ведению ротного хозяйства, порядку учёта вещевого и продовольственного имущества, а также организации внутренней службы и внутреннего порядка, в том числе по организации питания военнослужащих, медицинскому обеспечению, порядку получения и хранения оружия. Одним из элементов первого этапа проведения сборов станет доведение нововведений в руководящих документах по организации службы и быта военнослужащих.



На втором этапе со старшинами пройдут практические занятия, в том числе на складах вещевого и продовольственного имущества. В ходе данных занятий будут отработаны вопросы ведения необходимой документации, порядке её оформления. Также одним из рассматриваемых вопросов станет организация мест хранения вещевого имущества в подразделениях.



К данным сборам привлечено более 200 старшин подразделений соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

