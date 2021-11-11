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В Улан-Удэ хирурги удалили у женщины гигантскую кисту

В Улан-Удэ хирурги удалили у женщины гигантскую кисту
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Врачам пришлось вместе с кистой удалить селезёнку

Хирурги республиканской больницы в Улан-Удэ удалили гигантскую кисту из брюшной полости пациентки.

О том, что в её организме появилось новообразование, жительница Заиграевского района узнала недавно, когда начала чувствовать боль в животе. Были проведены МРТ и УЗИ-исследования, которые показали объёмное образование селезёнки 18х15 см.

- После подтверждения диагноза женщина была госпитализирована в отделение общей хирургии республиканской клинической больницы. В ходе операции хирурги Булат Шоболов и Баир Жамсаранов определили, что селезёнка пациентки деформировалась и окутала верхний край образования, а значит удалить кисту возможно только вместе с органом. Благодаря слаженной командной работе хирургов, анестезиолога и всей операционной бригады операция прошла успешно, - сообщили в республиканской клинической больнице.


Причину развившейся патологии можно будет установить только после проведенного гистологического исследования.

Пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.


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