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В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш

В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Мальчика назвали Ярославом

9 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии была проведена регистрация 200-го новорождённого с начала этого года. Им оказался мальчик, которому родители дали имя Ярослав.

- Ярослав – поистине княжеское имя, обладателями которого были 16 русских князей. Исследователи считают, что оно образовалось от древнерусских слов: «ярь» - «ярый» – «сильный», «мощный», «энергичный» и «слав» - «слава», что вместе может означать «обладающий яркой славой», «славный своей жизненной силой». Но самое главное его достоинство заключается в его сильной энергетике и хорошем, положительном значении, сулящем много хороших качеств. Это имя приобретает всё большую популярность, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Сотрудники районного отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Максиму и его родителям.

Бурятия Мухоршибирский район дети новорожденные ЗАГС

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