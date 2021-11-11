Мальчика назвали Ярославом
9 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии была проведена регистрация 200-го новорождённого с начала этого года. Им оказался мальчик, которому родители дали имя Ярослав.
- Ярослав – поистине княжеское имя, обладателями которого были 16 русских князей. Исследователи считают, что оно образовалось от древнерусских слов: «ярь» - «ярый» – «сильный», «мощный», «энергичный» и «слав» - «слава», что вместе может означать «обладающий яркой славой», «славный своей жизненной силой». Но самое главное его достоинство заключается в его сильной энергетике и хорошем, положительном значении, сулящем много хороших качеств. Это имя приобретает всё большую популярность, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Сотрудники районного отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Максиму и его родителям.
В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
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