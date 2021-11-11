Ремонтные работы будут проводиться в течение двух ночей
На железнодорожном переезде в микрорайоне Комушка города Улан-Удэ (5657 км ВСЖД) в ночь с 11 на 12 ноября, а также в ночь с 12 на 13 ноября будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет закрыто с 23:00 до 7:00. Время указано местное.
Объезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд, расположенный в посёлке Горький (5659 км ВСЖД). ОБ этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ будет ограничено движение через ж/д переезд
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