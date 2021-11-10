Кубок разыграли спортсмены республики и Иркутской области
В праздничные выходные ноября был разыгран кубок Бурятии по практической стрельбе из пневматического пистолета. 43 участника из Иркутской области и Бурятии выявили самых метких, а кто-то даже выполнил спортивный разряд.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в стандартном классе среди юношей и девушек 11-15 лет лучшими стали Александр П. и София Н., на втором - Гармажап К. и Лариса Ш., третьими стали Ардан Ч. и Александра М.
В стандартном классе среди юниоров 16-20 лет на первом месте – Игорь Б., на втором - Артём Д. и на третьем - Михей Б. Среди юниоров 16 лет и старше золотую медаль соревнований завоевал Юрий Н., «серебро» у Михаила Л. и «бронза» у Сергея Х. Среди юниорок старше 16 лет лучшей стала Ирина Д. В открытом классе среди девушек 11-15 лет выделилась Мария Т.
Игорь Б. и Михей Б. отличились в дуэльной стрельбе среди юниоров, среди юношей – Ардан Ч. и Владислав П. Среди мужчин на пьедестал поднялись Михаил Ярышкин и Сергей Хлёсткин.
- С детства я очень люблю оружия и решил пойти на практическую стрельбу. И меня этот вид спорта зацепил. Буквально полгода назад на секции, куда я пришёл заниматься было 10 человек, а сейчас занимаются порядка 35 человек. Первый кубок республики для меня очень даже конкурентный, – поделился один из участников соревнований.
В Бурятии выявили лучших стрелков из пневматики
Общество, Фото:
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