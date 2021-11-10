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В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»

В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского

9 ноября в столице Бурятии объявлены итоги X открытого конкурса-фестиваля социально-культурного проекта студенческой молодёжи «Нас подружил Улан-Удэ».

– В этом году десятый юбилейный конкурс-фестиваль прошёл, как и в прошлом году, в онлайн-формате, но, несмотря на это, участники в полной мере смогли продемонстрировать свои интеллектуальные способности и творческие возможности, приобрести новых друзей, новый опыт, новые идеи, желание меняться, профессионально расти и развиваться, – пояснила директор Бурятского республиканского педагогического колледжа Светлана Нимбуева.

В мероприятии приняли участие интернациональные студенческие дуэты авиационного техникума, Байкальского колледжа недропользования, Байкальского колледжа туризма и сервиса, Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, Бурятского лесопромышленного колледжа, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта, Бурятского республиканского педагогического колледжа, колледжа искусств имени П.И. Чайковского и техникума строительства и городского хозяйства.

Жюри на первом этапе конкурса оценивало тематические челленджи участников, которые были размещены в социальных сетях ко Дню народного единства, а на втором этапе – творческие номера, самопрезентации и проекты интеллектуальной направленности.

По итогам двух напряжённых конкурсных дней гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского Иван К. и Ананда З. (руководитель Буянова А.З.).

Победителями названы:
- в конкурсной номинации «Лучший челлендж» - студенты БРПК Юлия А. и Ганжур Ц. (руководитель Цыремпилова С.Э.);
- в номинации «Лучшие исполнители» – студенты БКН Аюна Ц., Виктория Б., Алина С., Будалана П. и Полина К. (руководитель Белявцева Я.Г.);
- в номинации «Лучший агитационный материал» – студенты БРПК Аюр Д. и Римма Б. (руководители Бадмаев В.Г. и Рукавичникова Л.Р.);
- в номинации «Лучшие генераторы идей» – студенты БРТАТ Алексей Б. и Сарюна Ц. (руководитель Цырендоржиева В.Н.).

Обладателями специального приза зрительских симпатий стали студенты БКТиС Андрей П. и Сэсэгма Х. (руководитель Балданов С.С.).

Всем участникам и руководителям вручены памятные подарки, сертификаты участника и благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
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