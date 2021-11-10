 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»

В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью

На Арбатско-Покровскую линию московского метро выходит новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Запуск состава открыл комплекс мероприятий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвёртый раз.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 млн пассажиров. Жители и гости Москвы увидят фотографии камчатских вулканов, моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, озера Байкал и космодрома «Восточный», познакомятся с природными богатствами и животным миром самой восточной территории России.

Ещё три вагона поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона смогут узнать всю информацию о программе «Дальневосточный гектар» и сделать селфи на фоне своего «будущего участка». Второй вагон рассказывает о возможностях учёбы и трудоустройства на Дальнем Востоке. В третьем вагоне представлена информация о ключевых для одиннадцати регионов ДФО заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей.

Также яркой «фишкой» «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, проехаться в котором приглашают всех ценителей аутентичной кухни. На стенах этого вагона представлены рецепты блюд дальневосточной кухни от известных шеф-поваров регионов Дальнего Востока.

Интересно, что состав представляет собой богатую медиатеку. С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры метро могут ознакомиться с видеороликами о туристическом и промышленном потенциале регионов Дальнего Востока. В общей сложности представлено более 40 роликов. Тематический поезд примечателен и тем, что в нём будут звучать голоса новых дикторов – победителей конкурса «Голос метро». Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
метро Москва Дальний Восток ДФО Бурятия Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разъяснили ситуацию со странным «требованием» о вакцинации
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию со странным «требованием» о вакцинации
Общество, 10.11.2021
На двери кабинета терапевта запечатлели объявление, немало удивившее горожан
Иркутских полицейских наградили за спасение людей
Иркутских полицейских наградили за спасение людей
Общество, 10.11.2021
Полицейские награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения»
Улан-удэнцы почти на час застряли на остановке
Улан-удэнцы почти на час застряли на остановке
Общество, 10.11.2021
Пассажиры маршрута в Сосновый Бор почти на час опоздали на работу
Бурятский артист снял клип на песню «Сэлэнгэ»
Бурятский артист снял клип на песню «Сэлэнгэ»
Общество, 10.11.2021
Жители Бурятии благодарят за «любимую песню своей молодости»  
Мэр Улан-Удэ поручил вывезти накопившийся мусор в течение 3 дней
Мэр Улан-Удэ поручил вывезти накопившийся мусор в течение 3 дней
Общество, 10.11.2021
Перед региональным оператором поставлена задача вернуться в нормальный график
Улан-Удэ обрастает мусорными завалами
Улан-Удэ обрастает мусорными завалами
Общество, 10.11.2021
По словам горожан, горы отходов кое-где не вывозят несколько недель
Ондатры в Бурятии развлекаются на льду Байкала
Ондатры в Бурятии развлекаются на льду Байкала
Общество, 10.11.2021
Со льда удобнее добывать вкусные водоросли
Цирк Бурятии отмечает 21-летие
Цирк Бурятии отмечает 21-летие
Общество, 10.11.2021
Цирк был официально создан 10 ноября 2000 года
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
Общество, 10.11.2021
Жительница Бурятии искала на передаче новую семью для своего сына, так как знала, что умирает
В Улан-Удэ количество жалоб на отопление снизилось более чем в два раза
В Улан-Удэ количество жалоб на отопление снизилось более чем в два раза
Общество, 10.11.2021
В столице Бурятии КГХ отчитался о старте отопительного сезона
В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте
В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте
Общество, 10.11.2021
В доме, который рассматривался для сирот, обнаружили множество проблем  
В Бурятии пройдёт «Литературная мастерская»
В Бурятии пройдёт «Литературная мастерская»
Общество, 10.11.2021
Любой желающий может прислать свои работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^