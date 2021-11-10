В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью



На Арбатско-Покровскую линию московского метро выходит новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Запуск состава открыл комплекс мероприятий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвёртый раз.



Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 млн пассажиров. Жители и гости Москвы увидят фотографии камчатских вулканов, моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, озера Байкал и космодрома «Восточный», познакомятся с природными богатствами и животным миром самой восточной территории России.



Ещё три вагона поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона смогут узнать всю информацию о программе «Дальневосточный гектар» и сделать селфи на фоне своего «будущего участка». Второй вагон рассказывает о возможностях учёбы и трудоустройства на Дальнем Востоке. В третьем вагоне представлена информация о ключевых для одиннадцати регионов ДФО заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей.



Также яркой «фишкой» «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, проехаться в котором приглашают всех ценителей аутентичной кухни. На стенах этого вагона представлены рецепты блюд дальневосточной кухни от известных шеф-поваров регионов Дальнего Востока.



Интересно, что состав представляет собой богатую медиатеку. С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры метро могут ознакомиться с видеороликами о туристическом и промышленном потенциале регионов Дальнего Востока. В общей сложности представлено более 40 роликов. Тематический поезд примечателен и тем, что в нём будут звучать голоса новых дикторов – победителей конкурса «Голос метро». Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

