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Роспотребнадзор просит жителей Бурятии не пить стеклоомывайки

Роспотребнадзор просит жителей Бурятии не пить стеклоомывайки
Общество,  Фото:pixabay.com
Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт

Управление Роспотребнадзора по Бурятии выпустило рекомендации для автомобилистов по поводу стеклоомывающей жидкости.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Постановлением главного государственного врача использование метилового спирта запрещено в средствах по уходу за автотранспортом. Однако нелегальные производители его вполне могут использовать.

- Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, является недорогостоящим и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Метиловый спирт может даже вызвать острые отравления со смертельным исходом. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
Роспотребнадзор

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