 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Заповедные территории Бурятии готовятся к защите от пожаров

Заповедные территории Бурятии готовятся к защите от пожаров
Общество, 
Подготовка к грядущему пожароопасному периоду уже началась

9 ноября состоялось совещание по охране лесов от пожаров в 2022 году на особо охраняемой природной территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- На совещании обсудили подготовку планов тушения, маршруты авиапатрулирования, места базирования сил парашютистов-десантников, возможность проведения противопожарного обустройства лесов в следующем году. По результатам обсуждения будут подготовлены соответствующие документы, внесены корректировки в проекты планов тушения лесничеств, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

С апреле 2021 года Рослесхоз наделён полномочиями по выполнению авиационных работ по охране лесов от пожаров на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), входящих в состав Байкальской природной территории.

- До выхода в свет постановления №573 организация охраны лесов от пожаров на подведомственных учреждению ООПТ федерального значения была полностью возложена на минприроды России. Байкальские ООПТ обусловлены высокой горимостью лесов, при этом преимущественная их часть отнесена к зоне лесоавиационных работ, в которой тушение пожаров возможно только с применением авиационных сил и средств пожаротушения, - пояснили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Передача полномочий в этой сфере федеральной авиалесоохране значительно упростит процедуры привлечения сил парашютистов-десантников для ликвидации лесных пожаров.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заповедные территории Бурятии готовятся к защите от пожаров
Заповедные территории Бурятии готовятся к защите от пожаров
Общество, 09.11.2021
Подготовка к грядущему пожароопасному периоду уже началась
Бывшего «вожака» комсомола Улан-Удэ наградили за заслуги перед Бурятией
Бывшего «вожака» комсомола Улан-Удэ наградили за заслуги перед Бурятией
Общество, 09.11.2021
Награду вручал зампред правительства республики
COVID-19 за сутки унёс жизни 15 забайкальцев
COVID-19 за сутки унёс жизни 15 забайкальцев
Общество, 09.11.2021
Общее число случаев заражения превысило отметку в 80,5 тысяч
В Бурятии укрепят берег Селенги в Наушках
В Бурятии укрепят берег Селенги в Наушках
Общество, 09.11.2021
В этом году в Наушках река вышла из берегов
В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
Общество, 09.11.2021
Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Общество, 09.11.2021
Вернуть разрешения необходимо в определённый срок
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
Общество, 09.11.2021
Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача  
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Общество, 09.11.2021
Один неравнодушный мужчина с весны перечислял деньги почти каждый день
В Бурятии пожарные просят носить маски
В Бурятии пожарные просят носить маски
Общество, 09.11.2021
В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
Общество, 09.11.2021
Врачу-реаниматологу удалось избежать наказания
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
Общество, 09.11.2021
Пожилая женщина не могла встать, получив травму
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
Общество, 09.11.2021
Видео снял помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Общество, 09.11.2021
Кнопки уже установили на всех «Львятах»
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
Общество, 09.11.2021
До завершения переписной кампании остаются считанные дни
Выездные бригады фтизиатров
Выездные бригады фтизиатров
Общество, 09.11.2021
В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^