Заповедные территории Бурятии готовятся к защите от пожаров

Подготовка к грядущему пожароопасному периоду уже началась



9 ноября состоялось совещание по охране лесов от пожаров в 2022 году на особо охраняемой природной территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



- На совещании обсудили подготовку планов тушения, маршруты авиапатрулирования, места базирования сил парашютистов-десантников, возможность проведения противопожарного обустройства лесов в следующем году. По результатам обсуждения будут подготовлены соответствующие документы, внесены корректировки в проекты планов тушения лесничеств, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



С апреле 2021 года Рослесхоз наделён полномочиями по выполнению авиационных работ по охране лесов от пожаров на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), входящих в состав Байкальской природной территории.



- До выхода в свет постановления №573 организация охраны лесов от пожаров на подведомственных учреждению ООПТ федерального значения была полностью возложена на минприроды России. Байкальские ООПТ обусловлены высокой горимостью лесов, при этом преимущественная их часть отнесена к зоне лесоавиационных работ, в которой тушение пожаров возможно только с применением авиационных сил и средств пожаротушения, - пояснили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Передача полномочий в этой сфере федеральной авиалесоохране значительно упростит процедуры привлечения сил парашютистов-десантников для ликвидации лесных пожаров.

