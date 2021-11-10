В республики сохраняются плюсовые температуры
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября днём по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +0,+5, по северу -1,-6.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +1,+3.
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
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Общество, 10.11.2021
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