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В Бурятии акушера поздравили с 90-летием

В Бурятии акушера поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Зинаида Бураева была главным акушером-гинекологом Минздрава Бурятской АССР

8 ноября исполнилось 90 лет врачу акушеру-гинекологу, главному акушеру-гинекологу министерства здравоохранения Бурятской АССР (1972-1986) Зинаиде Ильиничне Бураевой. Юбиляра поздравила медицинская общественность республики.

В далёком 1955 году выпускницу Иркутского медицинского института направили в Баяндаевскую районную больницу. Будучи единственным акушером-гинекологом в районе, оказывала помощь в любое время суток.

Спустя год Зинаида Бураева была приглашена на работу в Улан-Удэнское медицинское училище преподавателем акушерства и гинекологии, одновременно совмещая работу в городском роддоме. В 1961 году после успешного окончания клинической ординатуры Зинаида Ильинична была назначена заведующей гинекологическим отделением городского роддома. В эти годы она внедрила новый электрохирургический метод операции на шейке матки. Через три года она была назначена заведующей отделением патологии беременных. Внедрила методики ведения беременных с резус-отрицательной кровью, беременных с кардиальной патологией и гипертонической болезнью, постоянно выезжала в районы для оказания экстренной акушерско-гинекологической помощи.

В 1966 году Зинаида Ильинична, проводя анализ материалов по кесаревым сечениям в городском роддоме, искала более щадящий метод этой операции. Вскоре он был найден, и в конце 60-х годов широко внедрён в практику роддомов республики.

14 лет она проработала на должности главного акушера-гинеколога Минздрава Бурятской АССР. В эти годы улучшалась материально-техническая база роддомов республики, оснащались современным медицинским оборудованием женские консультации.

В 1986 году Зинаида Ильинична перешла на работу ординатором городского роддома, вскоре была назначена заместителем главного врача по организационно-методической работе. В 1988 году ей поручили возглавить отделение патологии №2 на базе дома отдыха «Верхняя Берёзовка». С 1994 по 2007 год она работала в женской консультации ТМО №6.

52 года своей жизни Зинаида Ильинична отдала охране здоровья женщин. Ей присвоено звание «Заслуженный врач Бурятской АССР, она «Отличник здравоохранения», награждена почётной грамотой президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

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