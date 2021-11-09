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Операция «Нелегал» прошла в Бурятии

Операция «Нелегал» прошла в Бурятии
Общество, 
Операцию проводило министерство внутренних дел

МВД по Бурятии провело два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021» – в июле и октябре 2021 года.

В операции участвовали полицейские, сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, УФССП, Росгвардии и Улан-Удэнского линейного отдела полиции на транспорте.

- Во время операции в подразделения дознания направлено 26 материалов, по результатам проверки которых возбуждено 10 уголовных дел. По итогам двух этапов проведённых проверочных мероприятий составлено 224 административных протокола, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Принято и исполнено одно решение о депортации.


полиция

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