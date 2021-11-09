Операция «Нелегал» прошла в Бурятии

Операцию проводило министерство внутренних дел



МВД по Бурятии провело два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021» – в июле и октябре 2021 года.



В операции участвовали полицейские, сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, УФССП, Росгвардии и Улан-Удэнского линейного отдела полиции на транспорте.



- Во время операции в подразделения дознания направлено 26 материалов, по результатам проверки которых возбуждено 10 уголовных дел. По итогам двух этапов проведённых проверочных мероприятий составлено 224 административных протокола, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Принято и исполнено одно решение о депортации.





