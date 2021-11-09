Сборная республики выиграла первенство Сибири и Дальнего Востока
Юные баскетболисты из Бурятии одержали победу на межрегиональных соревнованиях первенства России зоны Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. Первое место даёт право команде выступить сразу во втором полуфинале первенства России.
Всего с 1 по 8 ноября сборная из учеников улан-удэнских школ №32, №65, №59, №25, №57, №17 и №19 сыграли 6 игр, в каждой из которых одержали победу. Участник команды Егор Б. также удостоен звания лучшего центрового зоны Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
- До этого с 24 по 30 октября участвовали в 50-х всероссийских соревнованиях «Кубок памяти Белова» в Томске. 54 команды в 5 возрастных категориях. Наши ребята 2009 года рождения завоевали второе место, 2008 года и 2010 года (спортивная школа №5) - по третьим местам. И сейчас безоговорочная путёвка в полуфинал первенства России! Хочу поблагодарить родителей, это, конечно, их большой вклад в детей, в команду, - поделился впечатлениями тренер Андрей Оканин.
Баскетболисты Бурятии вышли в полуфинал первенства России
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