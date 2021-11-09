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В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции

В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
Общество,  Фото:клуб ВИР «Забайкальский фронт»
Изюминкой обновлённого класса-музея стала землянка времён Великой Отечественной

Обновлённый класс-музей военно-исторической реконструкции открылся в забайкальском детско-юношеском центре.

- К обновлению класса-музея нас подтолкнула победа нашего проекта «Молодёжный клуб военно-исторической реконструкции»… В результате мы увеличили землянку, приобрели три витрины, форму, снаряжение для четырёх манекенов и более десятка новых экспонатов. Экспозицию пополнили предметы, которые клуб накопил за прошедшие годы», - рассказали в клубе военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, землянка стала изюминкой обновлённого класса-музея. Она представляет собой собирательный образ землянок времён Великой Отечественной войны, которую наполнили экспонатами и разделили на три блока: оружейную пирамиду и склад формы, командную зону, а также зону отдыха с бытом красноармейцев.

- Класс-музей - это живое пространство, которое постоянно меняется и развивается. Экспозиция организована не только для занятий нашего молодёжного крыла, но и для школьников, студентов, а также всех желающих, - отметили в клубе военно-исторической реконструкции.

Возрастное ограничение 6+
Чита музей история реконструкция Великая Отечественная

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