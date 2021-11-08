Команда Улан-Удэнского авиазавода взяла кубок на Национальном чемпионате

Команда Улан-Удэнского авиазавода стала победителем на Кубке по рационализации и производительности



С 24 по 29 октября в Екатеринбурге проходил VIII национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021. В нём принимали участие представители крупнейших корпораций и предприятий России.



В условиях сильнейшей конкурентной борьбы команда Улан-Удэнского авиационного завода (Виктория Зайцева, Александр Волдочинский, Юрий Матвеев, Максим Шатов, Наталия Васильева, Анастасия Санковец, Виктория Цыренова) стала чемпионом в финале первого всероссийского конкурса «Кубок по рационализации и производительности», прошедшего в рамках Hi-Tech-2021. Команда У-УАЗ стала лидером в треке «Фабрика процессов», а также набрала наибольшее количество баллов среди всех треков Кубка.



Участник команды Максим Шатов, сотрудник Улан-Удэнского авиационного завода, был назван самым продуктивным рационализатором. В рамках спецноминации Максим Шатов подал больше всех предложений (34).



В этом году в первенстве состязались 500 конкурсантов из 42 команды в 39 профессиональных компетенциях, сообщается на сайте холдинга «Вертолёты России».



