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Команда Улан-Удэнского авиазавода взяла кубок на Национальном чемпионате

Команда Улан-Удэнского авиазавода взяла кубок на Национальном чемпионате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Команда Улан-Удэнского авиазавода стала победителем на Кубке по рационализации и производительности

С 24 по 29 октября в Екатеринбурге проходил VIII национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021. В нём принимали участие представители крупнейших корпораций и предприятий России.

В условиях сильнейшей конкурентной борьбы команда Улан-Удэнского авиационного завода (Виктория Зайцева, Александр Волдочинский, Юрий Матвеев, Максим Шатов, Наталия Васильева, Анастасия Санковец, Виктория Цыренова) стала чемпионом в финале первого всероссийского конкурса «Кубок по рационализации и производительности», прошедшего в рамках Hi-Tech-2021. Команда У-УАЗ стала лидером в треке «Фабрика процессов», а также набрала наибольшее количество баллов среди всех треков Кубка.

Участник команды Максим Шатов, сотрудник Улан-Удэнского авиационного завода, был назван самым продуктивным рационализатором. В рамках спецноминации Максим Шатов подал больше всех предложений (34).

В этом году в первенстве состязались 500 конкурсантов из 42 команды в 39 профессиональных компетенциях, сообщается на сайте холдинга «Вертолёты России».

Улан-Удэнский авиазавод

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