В Улан-Удэ среди осуждённых выбрали самых весёлых и находчивых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Также в колонии провели лекцию об истории возникновения КВН



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ сыграли в КВН. Игра состоялась в честь Международного дня Клуба весёлых и находчивых.



Конкурс, тема которого - «Все о кино», состоял из нескольких этапов: «Визитная карточка, «Юмористическая миниатюра», «Stand Up» и «Пародийный номер».



- Жюри смогли оценить не только режиссёрские замыслы, но и уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей. Кроме того, в этот день для осуждённых провели лекцию об истории возникновения КВН и викторину, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





