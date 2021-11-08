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В Улан-Удэ среди осуждённых выбрали самых весёлых и находчивых

В Улан-Удэ среди осуждённых выбрали самых весёлых и находчивых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также в колонии провели лекцию об истории возникновения КВН

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ сыграли в КВН. Игра состоялась в честь Международного дня Клуба весёлых и находчивых.

Конкурс, тема которого - «Все о кино», состоял из нескольких этапов: «Визитная карточка, «Юмористическая миниатюра», «Stand Up» и «Пародийный номер».

- Жюри смогли оценить не только режиссёрские замыслы, но и уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей. Кроме того, в этот день для осуждённых провели лекцию об истории возникновения КВН и викторину, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


КВН осужденные колония

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