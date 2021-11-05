В Иркутской области провели фестиваль «Язык – душа народа»

Мероприятие прошло в дистанционном формате



В Иркутской области состоялся региональный фестиваль «Язык – душа народа». Мероприятие посвящено Дню народного единства. Фестиваль проводится второй год в дистанционном формате, но тем не менее собирает большое количество участников. В конкурсной программе в этом году приняло участие 670 юных талантов из образовательных организаций региона.



По информации организаторов из регионального центра дополнительного образования детей посёлка Усть-Ордынский, в составе жюри известные фольклористы, художники, артисты, педагоги дополнительного образования оценивали творческие номера фольклорных коллективов, юных сказителей и мастеров декоративно-прикладного творчества из числа образовательных организаций Иркутской области.



В рамках фестиваля коллектив из Бильчирской школы Осинского района «Гал гуламта» представил обряд посадки на коня трёхлетнего мальчика, а фольклорный коллектив «Солнышко» из дома детского творчества Баяндаевского района – праздник «Покровские посиделки».



Среди сказителей народного эпоса исполнительское мастерство и знание родного языка продемонстрировали ребята из Обусинской школы Осинского района, а в конкурсе народного танца интересную постановку ёхора показал хореографический коллектив из Нукутского района «Байгал».



Не менее яркие дарования отметило жюри среди вокалистов, прикладников, художников. Участники конкурса сочинений поделились размышлениями о важности сохранения и изучения родного языка.



Имена победителей и призёров фестиваля детского и юношеского творчества «Язык-душа народа» опубликованы на сайте министерства образования региона, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

