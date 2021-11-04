Военные из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сборы проводятся в Забайкалье



Более трёхсот военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заключивших первый контракт с министерством обороны, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами курса выживания за летний период обучения. Сборы организованы на базе окружного учебного центра в Забайкалье.



В ходе обучения военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки по огневой, тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и основам военной топографии. Также с данными военнослужащими проводились полевые выходы, в ходе которых, они преодолевали огненно-штурмовую полосу.



Военнослужащие совершали марш-броски на 5 км в полной выкладке с оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений, демонстрировали умение по подготовке огневых позиций для стрельбы и занимались оборудованием индивидуальных укрытий, добывали воду и готовили пищу в полевых условиях.



Курсы интенсивной подготовки продолжают проходить более 40 военнослужащих ВВО из Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



