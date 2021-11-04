Сборы проводятся в Забайкалье
Более трёхсот военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заключивших первый контракт с министерством обороны, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами курса выживания за летний период обучения. Сборы организованы на базе окружного учебного центра в Забайкалье.
В ходе обучения военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки по огневой, тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и основам военной топографии. Также с данными военнослужащими проводились полевые выходы, в ходе которых, они преодолевали огненно-штурмовую полосу.
Военнослужащие совершали марш-броски на 5 км в полной выкладке с оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений, демонстрировали умение по подготовке огневых позиций для стрельбы и занимались оборудованием индивидуальных укрытий, добывали воду и готовили пищу в полевых условиях.
Курсы интенсивной подготовки продолжают проходить более 40 военнослужащих ВВО из Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военные из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сборы проводятся в Забайкалье
Владельцев животных просят исключить бесконтрольный выпас скота
Республика представила туристический потенциал
Выставка «Земля предков» будет работать до середины декабря
Каждую ночь проводится обработка вагонов парогенератором
Деньги будут выделены в следующем году
Никифор Прокаженный считается защитником от вирусных заболеваний
Общее число случаев заражения приближается 64 тысячам
Зверьки проспали месяц и проснулись
Росгвардейцы поддержали челлендж ко Дню народного единства
Женщины были доставлены в отдел полиции для разбирательства
Приглашение прозвучало на российско-корейском форуме
Работы по расчистке дорог продолжаются
Предлагаем посмотреть на Улан-Удэ в прошлом с помощью интересной подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Зимой пернатым будет где согреться и поесть