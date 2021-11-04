 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

Военные из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки

Военные из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сборы проводятся в Забайкалье

Более трёхсот военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заключивших первый контракт с министерством обороны, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами курса выживания за летний период обучения. Сборы организованы на базе окружного учебного центра в Забайкалье.

В ходе обучения военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки по огневой, тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и основам военной топографии. Также с данными военнослужащими проводились полевые выходы, в ходе которых, они преодолевали огненно-штурмовую полосу.

Военнослужащие совершали марш-броски на 5 км в полной выкладке с оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений, демонстрировали умение по подготовке огневых позиций для стрельбы и занимались оборудованием индивидуальных укрытий, добывали воду и готовили пищу в полевых условиях.

Курсы интенсивной подготовки продолжают проходить более 40 военнослужащих ВВО из Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Забайкальский край Бурятия военнослужащие ВВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области с начала года украли скот на 2 млн рублей
В Иркутской области с начала года украли скот на 2 млн рублей
Общество, 04.11.2021
Владельцев животных просят исключить бесконтрольный выпас скота
Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее
Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее
Общество, 04.11.2021
Республика представила туристический потенциал 
В Кяхтинском краеведческом музее открывается выставка об эвенках
В Кяхтинском краеведческом музее открывается выставка об эвенках
Общество, 04.11.2021
Выставка «Земля предков» будет работать до середины декабря 
Трамваи в Улан-Удэ усиленно дезинфецируют
Трамваи в Улан-Удэ усиленно дезинфецируют
Общество, 04.11.2021
Каждую ночь проводится обработка вагонов парогенератором
Митрополит Иосиф подарил Сретенскому женскому «противовирусную» икону
Митрополит Иосиф подарил Сретенскому женскому «противовирусную» икону
Общество, 04.11.2021
Никифор Прокаженный считается защитником от вирусных заболеваний
Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти
Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти
Общество, 04.11.2021
Общее число случаев заражения приближается 64 тысячам 
Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы
Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы
Общество, 04.11.2021
Росгвардейцы поддержали челлендж ко Дню народного единства
В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок
В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок
Общество, 04.11.2021
Женщины были доставлены в отдел полиции для разбирательства
Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал
Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал
Общество, 04.11.2021
Приглашение прозвучало на российско-корейском форуме
Дороги Улан-Удэ очищают от ночного снега
Дороги Улан-Удэ очищают от ночного снега
Общество, 04.11.2021
Работы по расчистке дорог продолжаются
Было — стало: Улан-Удэ на открытках 1973 года и сейчас
Было — стало: Улан-Удэ на открытках 1973 года и сейчас
Общество, 04.11.2021
Предлагаем посмотреть на Улан-Удэ в прошлом с помощью интересной подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко

На кордоне «Монахово» в Бурятии установили синичники
На кордоне «Монахово» в Бурятии установили синичники
Общество, 04.11.2021
Зимой пернатым будет где согреться и поесть 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^