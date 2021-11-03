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Отряд спецназначения из Бурятии победил в парной дуэли в Иркутске

Отряд спецназначения из Бурятии победил в парной дуэли в Иркутске
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Участники соревнований стреляли и из пулемётов, и из снайперской винтовки

В Иркутске состоялись соревнования по стрельбе из боевого оружия среди подразделений специального назначения. Соревнования провели в честь празднования 28-й годовщины образования ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии региона, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

За звания самых метких и умелых стрелков боролись представители команд из Иркутской области и Бурятии. В ходе соревнований были использованы такие виды стрелкового оружия, как пулемёт, автомат, снайперская винтовка и пистолет.

Одержала победу команда спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области. Второе место заняло подразделение ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области, третье – СОБР Росгвардии по Иркутской области.

В парной дуэли победила команда отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии.

Все призёры награждены медалями и дипломами, команды-победители – памятными кубками.


полиция стрельба

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