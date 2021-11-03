В монастыре Бурятии появилась икона защитника от вирусных заболеваний

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Дар Сретенской обители преподнёс митрополит Иосиф



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф преподнёс в дар Сретенскому женскому монастырю в Прибайкальском районе республики икону с частицей мощей святого преподобного Никифора Прокажённого, защитника от вирусных заболеваний.



Святой Никифор (в миру Николай Дзанакакис) родился в 1890 году в селении Сирикари в западной части Крита (Греция). В 13 лет у него обнаружились первые признаки проказы. Когда проказа стала распространяться на лицо и руки, по совету священника отправился на остров Хиос, где был лепрозорий. В 1914 году принял иноческий постриг от св. Анфима с наречением имени Никифор в возрасте 24 лет. Впоследствии из-за болезни потерял зрение. Скончался старец 4 января 1964 года в возрасте 74 лет. 3 декабря 2012 года был причислен к лику святых Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви.



- Многочисленные чудеса, происходившие по молитве святого, были записаны учеником преподобного о. Евмением и верующими, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Преподобный Никифор в начале разгара мировой эпидемии коронавируса в Европе явился в видении одному верующему из Греции (в марте 2020 года), а потом и православному журналисту из Болгарии.



В Сретенском монастыре чтение акафиста святому Никифору внесли в утренние монашеские правила по вторникам.

