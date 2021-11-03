Мероприятие было приурочено к юбилею регионального отделения Русского географического общества
28 октября в Иркутске состоялось награждение победителей III областного фотоконкурса «Год Байкала – палитра Байкала», посвящённого Году Байкала и 170-летию Иркутского отделения Русского географического общества.
Были названы лауреаты в каждой номинации: Андрей Таничев, специалист отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедного Прибайкалья», занял первое место в номинации и стал победителем по совокупности работ. Алексей Трофимов занял первое место в номинации «Красная». В номинации «Чёрно-Белая» победителем признана Варвара Штерн. Обладателем гран-при стала Евгения Станевич.
Также прошла торжественная церемония открытия фотовыставки (0+). Она будет представлена в холлах библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Иркутске подвели итоги фотоконкурса «Год Байкала – палитра Байкала»
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