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В Иркутске подвели итоги фотоконкурса «Год Байкала – палитра Байкала»

В Иркутске подвели итоги фотоконкурса «Год Байкала – палитра Байкала»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Мероприятие было приурочено к юбилею регионального отделения Русского географического общества

28 октября в Иркутске состоялось награждение победителей III областного фотоконкурса «Год Байкала – палитра Байкала», посвящённого Году Байкала и 170-летию Иркутского отделения Русского географического общества.

Были названы лауреаты в каждой номинации: Андрей Таничев, специалист отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедного Прибайкалья», занял первое место в номинации и стал победителем по совокупности работ. Алексей Трофимов занял первое место в номинации «Красная». В номинации «Чёрно-Белая» победителем признана Варвара Штерн. Обладателем гран-при стала Евгения Станевич.

Также прошла торжественная церемония открытия фотовыставки (0+). Она будет представлена в холлах библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область выставка фотоконкурс Байкал

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