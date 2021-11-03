В Бурятии инвалида обеспечили лекарствами после прокурорской проверки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инвалиду 1 группу не выписывали лекарства из-за их отсутствия



Как выяснила прокурорская проверка, жителю Селенгинского района Бурятии – инвалиду 1 группы на протяжении длительного времени медицинские работника не выписывали рецепты на лекарственные препараты из-за их отсутствия в наличии.



Главному врачу Гусиноозерской центральной районной больницы внесено прокурорское представление. После прокурорского вмешательства инвалида обеспечили лекарствами в полном объёме, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

