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В Туве введут должность инспектора тувинского языка

В Туве введут должность инспектора тувинского языка
Общество, 
Заявление было сделано в День национального языка республики

1 ноября в Туве объявлено о введении должности инспектора тувинского языка. Примечательно, что в этот день в республике отмечают День тувинского языка, учреждённый в 2016 году по инициативе народного писателя Александра Даржая.

На еженедельном аппаратном совещании глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о нововведении и напомнил и.о. министра образования региона Алексею Храмцову о поручении разработать сбалансированную языковую политику, попросив ускорить работу по актуализации соответствующей программы.

Напомним, что с 2013 года в Туве введена должность государственного инспектора по русскому языку. Ранее инспекторами по русскому языку назначались опытные учителя русского языка и литературы Татьяна Шарыпова и Елена Хардикова. С 2020 года инспектором является Наталья Масленникова, заместитель министра образования республики. Об этом сообщает официальный портал Тувы.
Тува

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