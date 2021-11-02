Мужчина также не соблюдал безопасную дистанцию в 1,5 метра
Мухоршибирский районный суд рассмотрел административное дело о мужчине, у которого не было маски.
Согласно материалам дела, житель района совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, не соблюдая безопасную дистанцию 1,5 метра.
Постановлением суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в суде.
Житель Бурятии отделался предупреждением за отсутствие маски
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