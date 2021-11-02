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В Иркутске подвели итоги кинофестиваля регионального кино

В Иркутске подвели итоги кинофестиваля регионального кино
Общество,  Фото:pixabay.com
За «Лучший музыкальный клип» был отмечен режиссёр из Бурятии

В Иркутске завершил работу VI Байкальский фестиваль регионального кино. Церемония награждения победителей состоялась на сцене театра «Новая драма». Гран-при фестиваля получил студент Иркутского филиала ВГИК Владислав Бакалов за документальный фильм «Повелитель времени». Статуэтку «Киноангел» ему вручил член жюри БФРК Владимир Фенченко (Москва). Также победитель получил приз в 50000 рублей.

В номинации «Лучший игровой фильм» победителем стал Василий Буйлов. Режиссёр из Красноярска представил на конкурс фильм «2020». В номинации «Лучший документальный фильм» первым стал «Антракт» иркутских режиссёров Лидии Филипповой и Ивана Баранчук. В номинации «Лучший рекламный ролик» победила работа режиссёра Сергея Иоффе «Первый Второй – Эдуард». В номинации «Лучший музыкальный клип» лидером стал молодой режиссёр из Бурятии Роман Шагланов за проект «Urna Chahar-Tugchi ft. Kroke – Beleng». В номинации «Лучшая операторская работа» победила студентка Иркутского филиала ВГИК Мария Филичева. Также участники получили специальные призы от партнёров и экспертов фестиваля. А приз зрительских симпатий по итогам телефонного голосования получила команда рекламного ролика «Первый Второй – Эдуард» из Иркутска.

- VI Байкальский фестиваль регионального кино – единственный фестиваль в Восточной Сибири, который собирает на своих площадках лучшие силы регионального кино. География участников: Иркутская область, Забайкальский край, республика Бурятия, Красноярский край и Республика Саха (Якутия), - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск кинофестиваль кино Бурятия Иркутская область

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