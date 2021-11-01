Он разместился на месте заброшенной стройки в селе Новая Брянь
В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии завершено возведение мемориала «Сквер Памяти». Торжественное открытие пока переносится из-за антиковидных ограничений.
Авторы проекта поставили целью сохранить историческую память о воинах-земляках, участвовавших в войнах и боевых действиях 20 века и современной России: участниках Первой мировой войны, локальных войнах и боевых действий на реке Халхин-Гол, острове Даманский, в Афганистане и Чечне
- С 2019 года реализовано несколько значимых этапов проекта: велась обширная поисковая деятельность, шёл сбор информации, проводилось информирование населения, решались многочисленные организационные вопросы, - рассказала Елена Иванова, библиотекарь Новобрянской сельской библиотеки «Зенит» ЦБС Заиграевского района и секретарь ТОС «Узорочье». - Строительство «Сквера Памяти» шло на участке между домом 18 по улице Пирогова и дорогой, проходящей мимо ДС «Зенит». Здесь находился заброшенный фундамент, создававший неприглядный вид в самом центре села. Сейчас этот участок кардинально преобразился. Установлены клумбы, посажены деревья, кустарники и цветы, за которыми осуществляется уход и полив. Изготовлен козырёк над мемориальной стеной, установлены скамейки. Изготовлены стенды для мемориала.
Свой вклад внесли жители Новой Бряни. За все время в уборке территории и работах по благоустройству постоянно принимали участие члены ТОС «Узорочье», посетители библиотеки «Зенит», члены Совета ветеранов, жители села, коллективы и учащиеся Ново-Брянской СОШ и школы-интерната, студенты и воспитатели республиканского межотраслевого техникума». Об этом сообщает информационный отдел ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
В селе Бурятии построен мемориал «Сквер Памяти»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Выплаты повысили с 523 до 544 рублей
Обладатели гран-при получили денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей
Церемония прошла на мемориальном комплексе вблизи села Пивовариха
Мероприятие проходило в рамках месяца бурятского языка
По сравнению с 2020 годом в общевойсковом объединении ударными стали на 3 подразделения больше
В регионе был создан запас вакцины от коронавируса на нерабочие дни
Забайкальские спортсмены завоевали 9 наград соревнований
Опорный пункт службы охраны является многофункциональным объектом
Женщины набросились на охранника, проверявшего QR-коды
Всем обратившимся даны разъяснения
Синоптики прогнозируют снег и усиление ветра
Местные жители не могли проехать к своим делянам
31-летний участковый уполномоченный полиции представляет Бурятию на всероссийском конкурсе
В одном из районов республики уже переписали почти всех жителей
Изменения уже внесены в указ главы Бурятии