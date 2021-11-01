В селе Бурятии построен мемориал «Сквер Памяти»

Он разместился на месте заброшенной стройки в селе Новая Брянь



В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии завершено возведение мемориала «Сквер Памяти». Торжественное открытие пока переносится из-за антиковидных ограничений.



Авторы проекта поставили целью сохранить историческую память о воинах-земляках, участвовавших в войнах и боевых действиях 20 века и современной России: участниках Первой мировой войны, локальных войнах и боевых действий на реке Халхин-Гол, острове Даманский, в Афганистане и Чечне



- С 2019 года реализовано несколько значимых этапов проекта: велась обширная поисковая деятельность, шёл сбор информации, проводилось информирование населения, решались многочисленные организационные вопросы, - рассказала Елена Иванова, библиотекарь Новобрянской сельской библиотеки «Зенит» ЦБС Заиграевского района и секретарь ТОС «Узорочье». - Строительство «Сквера Памяти» шло на участке между домом 18 по улице Пирогова и дорогой, проходящей мимо ДС «Зенит». Здесь находился заброшенный фундамент, создававший неприглядный вид в самом центре села. Сейчас этот участок кардинально преобразился. Установлены клумбы, посажены деревья, кустарники и цветы, за которыми осуществляется уход и полив. Изготовлен козырёк над мемориальной стеной, установлены скамейки. Изготовлены стенды для мемориала.



Свой вклад внесли жители Новой Бряни. За все время в уборке территории и работах по благоустройству постоянно принимали участие члены ТОС «Узорочье», посетители библиотеки «Зенит», члены Совета ветеранов, жители села, коллективы и учащиеся Ново-Брянской СОШ и школы-интерната, студенты и воспитатели республиканского межотраслевого техникума». Об этом сообщает информационный отдел ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».

