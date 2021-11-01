Более тысячи сержантов общевойсковой армии ВВО пройдут специальный курс обучения
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, пройдут учебно-методические сборы сержантского состава. Перед началом зимнего периода обучения, в течение недели с командирами отделений, экипажей, расчётов состоятся занятия по организации повседневной деятельности и воспитанию подчинённых, они освоят методы и формы работы с личным составом по созданию благоприятного психологического климата в подразделениях.
Основное внимание будет уделено организации занятий по боевой подготовке. Также с сержантским составом проведут занятия по выполнению зачётных стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, вождению автомобильной и бронетанковой техники. Занятия будут проходить как в дневное, так и в ночное время. Особенностью обучения сержантов станет проведение практических занятий с использованием беспилотных летательных аппаратов.
- В ходе сборов все военнослужащие будут оценены по профессионально-должностной подготовке, а также пройдут психологическое тестирование, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
К учебно-методическим сборам сержантского состава будет привлечено более тысячи младших специалистов подразделений общевойсковой армии ВВО.
В Бурятии состоятся сборы сержантов
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