В Бурятии состоятся сборы сержантов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более тысячи сержантов общевойсковой армии ВВО пройдут специальный курс обучения



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, пройдут учебно-методические сборы сержантского состава. Перед началом зимнего периода обучения, в течение недели с командирами отделений, экипажей, расчётов состоятся занятия по организации повседневной деятельности и воспитанию подчинённых, они освоят методы и формы работы с личным составом по созданию благоприятного психологического климата в подразделениях.



Основное внимание будет уделено организации занятий по боевой подготовке. Также с сержантским составом проведут занятия по выполнению зачётных стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, вождению автомобильной и бронетанковой техники. Занятия будут проходить как в дневное, так и в ночное время. Особенностью обучения сержантов станет проведение практических занятий с использованием беспилотных летательных аппаратов.



- В ходе сборов все военнослужащие будут оценены по профессионально-должностной подготовке, а также пройдут психологическое тестирование, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



К учебно-методическим сборам сержантского состава будет привлечено более тысячи младших специалистов подразделений общевойсковой армии ВВО.

