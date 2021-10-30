Оперный певец посвятил клип бурятским женщинам









Александр Хандажапов — солист оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Цыдынжапова (работает с 2016 года), обладатель звучного баритона, приятного насыщенного тембра, гибкого и выразительного во всех регистрах, прекрасно звучащего как в лирических, так и драматических партиях. Хорошие сценические данные и личное обаяние дают возможность артисту выглядеть эффектно в любой роли. В репертуаре певца множество партий: Эбн-Хакия («Иоланта» П. Чайковского), Жорж Жермон («Травиата» Дж. Верди), Шарплес («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини), Анкарстрем («Бал-маскарад» Дж. Верди), Демон («Демон» А. Рубинштейна), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди) и др.



Артист имеет множество наград: Гран-при V межрегионального конкурса вокалистов им. народного артиста СССР Д. Дашиева (2019); Гран-при I международного конкурса вокалистов «Я люблю тебя, жизнь», посвящённого памяти народного артиста СССР И. Кобзона (2019); лауреат XII международного вокального конкурса им. народного артиста СССР Л. Линховоина (2017); лауреат международного конкурса вокалистов им. народного артиста СССР Б. Штоколова (2016).



Аранжировку на песню сделал Павел Карелов. Создателем видеоклипа является Михаил Цыренов.





Песня «Буряадайм дангина» написана в 2021 году по просьбе певца, видеоклип создан в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка».Бурятский театр оперы и балета представил клип на песню «Буряадайм дангина» (композитор и автор текста - Сэсэг Бадмаева) с участием певца Александра Хандажапова. Песня посвящена женщинам Бурятии и повествует о том, как женщина чтит традиции родного края.- Музыка и текст песни «Буряадайм дангина» написаны молодой бурятской поэтессой и композитором Сэсэг Бадмаевой. Она является автором многих бурятских песен, в том числе известной песни «Эжыдээ» в исполнении Бадма-Ханды Аюшеевой. Стихи и песни Сэсэг Бадмаевой посвящены родному краю, обычаям и традициям своего народа, а также большой любви. Автор песен сотрудничает с известными бурятскими композиторами, среди которых Баир Батодоржиев, Цырен Шойжинимаев, Лариса Санжиева и др., - сообщают в министерстве культуры Бурятии.