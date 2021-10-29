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В Иркутской области задержали сбытчиков героина

В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Общество,  Фото:скриншот
В квартире задержанных нашли уже расфасованный наркотик

Оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков, следователями главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа «Гром» пресечена деятельность этнической наркогруппировки.

Операция по задержанию предполагаемых наркосбытчиков проходила одновременно в разных районах города Иркутска. Подозреваемыми оказались пятеро мужчин в возрасте от 27 до 55 лет, трое из них уроженцы одной стран ближнего зарубежья.

Злоумышленники сбывали запрещённые вещества наркозависимым при личных встречах. По телефону обращались друг к другу по вымышленным именам, в основном разговаривали на родном языке, что позволяло завуалированно передавать информацию о количестве вещества, виде наркотика и его цене. Для конспирации арендовали квартиру, где хранили и фасовали героин.

В съёмной квартире задержанных полицейские изъяли около 450 граммов героина, а также порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту «чеков» с порошкообразным веществом, которые в настоящее время направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область наркотики

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