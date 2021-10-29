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В Бурятии поздравили работников минимущества

В Бурятии поздравили работников минимущества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Органу исполнительной власти исполнилось 30 лет

Сегодня, 29 октября, в правительстве Бурятии состоялось торжественное совещание, посвящённое 30-летию со дня образования органа исполнительной власти по управлению республиканским имуществом.

Государственный комитет Бурятской ССР по управлению государственным имуществом был создан в 1991 году. С момента основания изменялись наименование и статус ведомства. В настоящее время это министерство имущественных и земельных отношений Бурятии.

- В настоящее время мы отмечаем 30-летие этого органа. Я благодарю всех за то, что пришли к нам в такой знаменательный для нас день. Также у нас в режиме конференц-связи представители органов местного самоуправления Бурятии, - отметила министр земельных и имущественных отношений республики Маргарита Магомедова.

Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии осуществляет функции по выработке на территории республики единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных и земельных отношений, по координатному определению границ муниципальных образований, по управлению государственным жилищным фондом, по управлению и распоряжению иным имуществом, в том числе земельными участками. Также министерство занимается проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных учреждений «Центр информационных технологий Республики Бурятия» и «Центр государственной кадастровой оценки».

- Поменялась страна, поменялись условия, и вот с 1991 года в новой реальности, в новом правовом поле, в новой стране министерство достойно исполняло свои функции. Задач было много, и есть много задач: управление имуществом, земельные вопросы. Они все всегда не простые, всегда множество нюансов, всегда пересечение нормативной базы, где-то противоречия интересов и так далее. Всегда непростая работа. Но хочу искренне сказать, что вы достойно её исполняете, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На данный момент в министерстве имущественных и земельных отношений Бурятии сформирован и безотказно функционирует чёткий механизм управления республиканской собственностью. Ежегодно в республиканский бюджет поступают доходы от использования и реализации республиканского имущества, играющие важную роль в развитии Бурятии. Ежедневно в адрес министерства обращаются граждане и организации со своими насущными проблемами, и каждый из них получает индивидуальный подход к решению имущественных и земельных вопросов, нацеленный, в первую очередь, на быстрое и эффективное решение возникших проблем.

правительство РБ

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