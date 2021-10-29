 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

В Улан-Удэ водители комитета по благоустройству состязались со студентами

В Улан-Удэ водители комитета по благоустройству состязались со студентами
Общество,  Фото:КГХ
Состоялся интересный профессиональный конкурс

В техникуме строительства и горхозяйства прошёл конкурс профессионального мастерства для водителей от комбината по благоустройству и от техникума, сообщили в пресс-службе комитета.

Участники были представлены в двух категориях. Это «курсанты», их представили студенты техникума от учебных групп «Машинист крана. Крановщик», «Автомеханик» и профессионалы в лице водителей МБУ «Комбинат по благоустройству», подведомственного учреждения комитета городского хозяйства.

Перед выходом на автодром участники проверили знания ПДД на компьютерах. Здесь первым выполнил задания представитель комбината. После завершения заданий по теории участники перешли к практической части на автодроме.


На автодроме безошибочно или с минимумом штрафных баллов нужно было выполнить восемь заданий: парковка, остановка и начало движения на подъёме с габаритными воротами, змейка передним и задним ходом, эстафета, колея, поворот на 90 градусов, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, стоп.

Судьи беспристрастно оценивали прохождение этапов и снимали баллы за ошибки. В итоге были выявлены победители.

Среди профессионалов лучшим стал сотрудник комбината по благоустройству Дмитрий Кондратьев, который недавно сам здесь учился. Среди студентов победителем стал Михаил С., который выиграл не только денежный приз, но и сертификат на трудоустройство в комбинате по благоустройству.


- Автопарк комбината составляет 164 единицы. Это очень разная, многоцелевая спецтехника. Самосвалы лёгкие и тяжёлые, грейдеры, погрузчики, бобкэты, снегопогрузчики. На каждом транспортном средстве нужен водитель. Работа нелёгкая, но и коллектив у нас сплочённый и дружный. Поэтому очень ждём пополнения наших рядов выпускниками техникума и приглашаем всех желающих работать на благо города, - сказал Александр Солдаткин, главный инженер КБУ во время церемонии награждения победителей.

конкурс КГХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев
Общество, 29.10.2021
Дорожные полицейские проверяли документы, состояние шин и прочее 
Жительница Бурятии в течение трёх лет истязала дочь
Жительница Бурятии в течение трёх лет истязала дочь
Общество, 29.10.2021
Женщина оскорбляла девочку, угрожала убийством, избивала, кусала и душила
В Бурятии поздравили работников минимущества
В Бурятии поздравили работников минимущества
Общество, 29.10.2021
Органу исполнительной власти исполнилось 30 лет
В Бурятии детсады оштрафовали на 480 тысяч за антисанитарию
В Бурятии детсады оштрафовали на 480 тысяч за антисанитарию
Общество, 29.10.2021
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за дошкольными учреждениями 
В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя
В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя
Общество, 29.10.2021
Восточная плодожорка способна уничтожить почти весь урожай 
Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»
Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»
Общество, 29.10.2021
Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей
В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой
В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой
Общество, 29.10.2021
«Бурприрода» обустраивает кормовые площадки для животных
Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже
Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже
Общество, 29.10.2021
Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы    
В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка
В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка
Общество, 29.10.2021
Решение о дополнительном направлении средств принято сегодня
В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы
В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы
Общество, 29.10.2021
Саженцы украсили территории школ, детских садов, а также парков и скверов
В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека
В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека
Общество, 29.10.2021
Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^