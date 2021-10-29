В Улан-Удэ водители комитета по благоустройству состязались со студентами













В техникуме строительства и горхозяйства прошёл конкурс профессионального мастерства для водителей от комбината по благоустройству и от техникума, сообщили в пресс-службе комитета.Участники были представлены в двух категориях. Это «курсанты», их представили студенты техникума от учебных групп «Машинист крана. Крановщик», «Автомеханик» и профессионалы в лице водителей МБУ «Комбинат по благоустройству», подведомственного учреждения комитета городского хозяйства.Перед выходом на автодром участники проверили знания ПДД на компьютерах. Здесь первым выполнил задания представитель комбината. После завершения заданий по теории участники перешли к практической части на автодроме.На автодроме безошибочно или с минимумом штрафных баллов нужно было выполнить восемь заданий: парковка, остановка и начало движения на подъёме с габаритными воротами, змейка передним и задним ходом, эстафета, колея, поворот на 90 градусов, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, стоп.Судьи беспристрастно оценивали прохождение этапов и снимали баллы за ошибки. В итоге были выявлены победители.Среди профессионалов лучшим стал сотрудник комбината по благоустройству Дмитрий Кондратьев, который недавно сам здесь учился. Среди студентов победителем стал Михаил С., который выиграл не только денежный приз, но и сертификат на трудоустройство в комбинате по благоустройству.- Автопарк комбината составляет 164 единицы. Это очень разная, многоцелевая спецтехника. Самосвалы лёгкие и тяжёлые, грейдеры, погрузчики, бобкэты, снегопогрузчики. На каждом транспортном средстве нужен водитель. Работа нелёгкая, но и коллектив у нас сплочённый и дружный. Поэтому очень ждём пополнения наших рядов выпускниками техникума и приглашаем всех желающих работать на благо города, - сказал Александр Солдаткин, главный инженер КБУ во время церемонии награждения победителей.