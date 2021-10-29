В Бурятии детсады оштрафовали на 480 тысяч за антисанитарию

Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за дошкольными учреждениями
За 9 месяцев 2021 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии проверено 41 дошкольное учреждение. Из них в 63,4% выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение условий хранения пищевой продукции, суточных проб и их отбора, режима мытья посуды и кухонного инвентаря, невыполнение примерных меню, калорийности, санитарно-противоэпидемического режима.
По выявленным нарушениям обязательных требований вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму более 480 тысяч рублей. Судебными органами по двум административным материалам управления вынесены постановления о приостановлении деятельности.
Результаты проведённых надзорных мероприятий обсуждены на совещаниях министерства образования и науки Бурятия, комитета по образованию администрации Улан-Удэ с руководителями дошкольных учреждений.
- В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний руководителям дошкольных организаций даны поручения обеспечить безопасные условия образовательной деятельности, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми, а также соблюдать соответствующие требования санитарных правил и норм, - сообщили в пресс-службе управления.
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