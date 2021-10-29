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В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы

В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы
Общество,  Фото:РАЛХ
Саженцы украсили территории школ, детских садов, а также парков и скверов

Члены школьных лесничеств «Зелёный патруль» Кабанского района и «Берёзка» Заиграевского района приняли участие в проекте «Кедры России». Участники проекта получили 400 саженцев китайского и сибирского кедра, а также дуба из Калининградской области.

- Мы с ребятами решили принять участие в проекте «Кедры России», чтобы озеленить наш родной посёлок. Часть саженцев мы раздали в детские сады и школы, а остальные высадили в парке в виде звезды. С посадкой нам помогли сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества. Лесники подготовили ямки и показали ребятам, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились, - рассказала руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.

Саженцы украсили территории школ, детских садов, а также парков и скверов сёл Кабанск и Новоильинск.

- Когда мы узнали, что коллеги из Кабанского района решили принять участие в таком замечательном проекте, мы решили не оставаться в стороне. Саженцы мы высадили в нашем небольшом школьном питомнике, чтобы посмотреть, как деревья из другого региона приживутся в нашем климате, - рассказала руководитель школьного лесничества «Берёзка» Вера Грабовская.

Проект «Кедры России» направлен на формирование трепетного отношения к природе у подрастающего поколения, а также на озеленение регионов России, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 


лесники деревья

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