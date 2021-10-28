Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года
Из федерального бюджета на модернизацию дворов всем 11 субъектам Дальневосточного федерального округа будет выделено 7 миллиардов рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе «1000 дворов», будут сданы в ноябре 2022 года. Распределение средств будет производиться исходя из численности постоянно проживающего населения. Об этом шла речь 27 октября на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Зампредседателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы «1000 дворов». Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей.
Также вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с Минстроем России и регионами ДФО проработать возможность использования типовых проектов, которые позволят ускорить работы по благоустройству территорий.
Напомним, решение о реализации программы по благоустройству дворовых территорий было принято на VI Восточном экономическом форуме.
Кроме этого, на заседании было рассмотрено перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Бурятии и Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
Бурятии дополнительно выделено 22,4 млн рублей. Также по ряду объектов региону удалось сэкономить 41,8 млн рублей. Сэкономленные и выделяемые средства будут направлены на строительство детского сада на 150 мест в Кяхте, регионального центра единоборств и оснащение его оборудованием, приобретение технологического оборудования для гимназии №14, приобретение дополнительного автобуса для городского автопарка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Благоустройство «1000 дворов» пройдёт с учётом мнения жителей ДФО
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