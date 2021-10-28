 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 октября

27 октября

Популярное

Благоустройство «1000 дворов» пройдёт с учётом мнения жителей ДФО

Благоустройство «1000 дворов» пройдёт с учётом мнения жителей ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО
Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года

Из федерального бюджета на модернизацию дворов всем 11 субъектам Дальневосточного федерального округа будет выделено 7 миллиардов рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе «1000 дворов», будут сданы в ноябре 2022 года. Распределение средств будет производиться исходя из численности постоянно проживающего населения. Об этом шла речь 27 октября на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Зампредседателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы «1000 дворов». Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей.

Также вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с Минстроем России и регионами ДФО проработать возможность использования типовых проектов, которые позволят ускорить работы по благоустройству территорий.

Напомним, решение о реализации программы по благоустройству дворовых территорий было принято на VI Восточном экономическом форуме.

Кроме этого, на заседании было рассмотрено перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Бурятии и Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Бурятии дополнительно выделено 22,4 млн рублей. Также по ряду объектов региону удалось сэкономить 41,8 млн рублей. Сэкономленные и выделяемые средства будут направлены на строительство детского сада на 150 мест в Кяхте, регионального центра единоборств и оснащение его оборудованием, приобретение технологического оборудования для гимназии №14, приобретение дополнительного автобуса для городского автопарка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.
ДФО благоустройство дворовые территории бюджет Бурятия финансирование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выбрали лучших отцов
В Бурятии выбрали лучших отцов
Общество, 28.10.2021
Папой года стал представитель Курумканского района
У тхэквондиста из Бурятии вторая медаль чемпионата Европы
У тхэквондиста из Бурятии вторая медаль чемпионата Европы
Общество, 28.10.2021
Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве
Благоустройство «1000 дворов» пройдёт с учётом мнения жителей ДФО
Благоустройство «1000 дворов» пройдёт с учётом мнения жителей ДФО
Общество, 28.10.2021
Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года
У улан-удэнца украли деньги и телефон
У улан-удэнца украли деньги и телефон
Общество, 28.10.2021
Кражи были совершены его новым знакомым
В Улан-Удэ выбрали лучшего могильщика
В Улан-Удэ выбрали лучшего могильщика
Общество, 28.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с кладбища «Южное» 
В Улан-Удэ организацию оштрафовали за сорванную пломбу-наклейку
В Улан-Удэ организацию оштрафовали за сорванную пломбу-наклейку
Общество, 28.10.2021
После срыва наклейки-пломбы здесь обслужили посетителей 
Житель Иркутской области угрожал полицейскому
Житель Иркутской области угрожал полицейскому
Общество, 28.10.2021
На мужчину завели уголовное дело
В Бурятии скончался столетний ветеран войны Дамба Шаракшанов
В Бурятии скончался столетний ветеран войны Дамба Шаракшанов
Общество, 28.10.2021
Дамба Базарович попал на передовую почти со школьной скамьи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^