В Улан-Удэ за нарушение антиковидных мер составляют протоколы⠀

За сутки составлено 25 протоколов



Ежедневно в столице Бурятии мобильные группы проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах. ⠀

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За минувшие сутки проверено 293 объекта и около 800 граждан. Выявлено 51 нарушение, составлено 25 протоколов, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

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Должностными лицами масочный режим нарушен в магазине «Продукты 24», салоне красоты «Вита косметолоджи» на улице Хоца Намсараева, «Мир однажды и обуви» на проспекте Автомобилистов, кафе «Темаки» на улице Терешковой, магазинах «Русское лото» на улице Жердева, «Дочки-сыночки» на Намжилова, ТЦ «Рич Монголия» на Балтахинова. ⠀

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Также протокол составлен на должностное лицо кафе «Эфир» за отсутствие вакцинации у сотрудника. В ряде магазинов, расположенных в центре Улан-Удж, отсутствовали журнале термометрии персонала и дезинфекции помещений.

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Ежедневно рейды проходят и в общественном транспорте. Накануне проверки прошли в 60 автобусах и трамваях, выявлено 12 нарушений. Составлены пять протоколов на водителей маршрута № 23, два – на пассажиров маршрута № 100 и один протокол на пассажира маршрута № 56.

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За несоблюдение требований нормативных правовых актов грозит предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей, заключили в пресс-службе администрации города.

