Средства пойдут на защиту от паводков
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате летнего паводка на территории Забайкалья, правительство России выделило из резервного фонда 401 миллион рублей.
- Средства будут направлены на реализацию аварийно-восстановительных мероприятий по устройству временных дамб, каналов отвода, укрепления берега. Финансовую помощь получат 13 муниципальных образований для проведения работ в 45 населённых пунктах края, - пояснил первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.
На эти средства планируется обустроить 23,5 километра дамб и свыше 18 километров отводных каналов. В настоящее время работы завершены на 21 объекте.
Ранее в правительстве Забайкальского края рассказали о первых выплатах на обеспечение забайкальцев жильём после паводка. Первые транши ушли жителям Нерчинска, их жильё было признано полностью непригодными для проживания. Теперь забайкальцы сами определят, будут ли они строить новые дома или купят готовые. До конца текущей недели планируется перечислить средства ещё девяти семьям в Шилку.
Напомним, в результате обильных осадков в Забайкальском крае в июне-июле пострадали 17 районов края, в них были объявлены режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказались 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкалье получило ещё 401 млн на ликвидацию последствий ЧС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё 27 семей получат жилищные сертификаты по решению суда
Новую оперу представят зрителю в 2023 году
Турнир впервые состоялся в ИрНИТУ
Конкурс «Буряад шүлэгөө уншая» был посвящён 85-летию со дня рождения Дондока Улзытуева
Мужская сборная БГУ победила на турнире студенческой волейбольной ассоциации в Хабаровске
Гран-при достался участнику, представляющему театр оперы и балета
Папой года стал представитель Курумканского района
Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве
Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года
Также женщина украла телефон у соседа
Организовано шесть площадок
Кражи были совершены его новым знакомым
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с кладбища «Южное»
Уголовное дело передано в суд
Мужчину разозлил храп родственницы