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Забайкалье получило ещё 401 млн на ликвидацию последствий ЧС

Забайкалье получило ещё 401 млн на ликвидацию последствий ЧС
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства пойдут на защиту от паводков

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате летнего паводка на территории Забайкалья, правительство России выделило из резервного фонда 401 миллион рублей.

- Средства будут направлены на реализацию аварийно-восстановительных мероприятий по устройству временных дамб, каналов отвода, укрепления берега. Финансовую помощь получат 13 муниципальных образований для проведения работ в 45 населённых пунктах края, - пояснил первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

На эти средства планируется обустроить 23,5 километра дамб и свыше 18 километров отводных каналов. В настоящее время работы завершены на 21 объекте.

Ранее в правительстве Забайкальского края рассказали о первых выплатах на обеспечение забайкальцев жильём после паводка. Первые транши ушли жителям Нерчинска, их жильё было признано полностью непригодными для проживания. Теперь забайкальцы сами определят, будут ли они строить новые дома или купят готовые. До конца текущей недели планируется перечислить средства ещё девяти семьям в Шилку.

Напомним, в результате обильных осадков в Забайкальском крае в июне-июле пострадали 17 районов края, в них были объявлены режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказались 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край паводок ЧС дамбы

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