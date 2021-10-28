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У жителя Иркутской области нашли пакет с марихуаной

У жителя Иркутской области нашли пакет с марихуаной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

Транспортные полицейские неподалёку от города Саянск задержали ранее судимого за кражу 35-летнего жителя города Зима. При себе у мужчины оказался пакет с растительной массой. В ходе проведённого исследования экспертом установлено, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) в количестве почти 290 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
Иркутская область наркотики

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