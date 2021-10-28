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В Бурятии назвали победителей челленджа по чтению стихов

В Бурятии назвали победителей челленджа по чтению стихов
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Конкурс «Буряад шүлэгөө уншая» был посвящён 85-летию со дня рождения Дондока Улзытуева

В Бурятии с 12 по 25 октября проводился второй межрегиональный челлендж-конкурс выразительного чтения на бурятском языке «Буряад шүлэгөө уншая». Акция проводилась в рамках мероприятий, посвящённых Дню бурятского языка.

Напомним, что прошлогодний челлендж был посвящён теме Байкала в бурятской поэзии и собрал более 200 человек-участников. В этом году конкурс был приурочен 85-летию со дня рождения выдающегося бурятского поэта Дондока Улзытуева. На электронный адрес оргкомитета поступило более 100 заявок. Среди участников челленджа: школьники, студенты ссузов и вузов, представители разных профессий, пенсионеры. География участников: Ока, Закамна, Еравна, Кижинга, Баргузин, Курумкан, Иволга, Улан-Удэ, Иркутск, Усть-Ордынский и Агинский Бурятские округа.

В целом, все участники представили интересные видеочтения стихотворений Дондока Улзытуева. Также были представлены коллективные литературно-художественные композиции по стихам поэта (Иволгинская СОШ, Ортуйская СОШ).

По итогам челленджа победителями стали:

Первая группа (школьники)
1 место –Ирина Б., Хойто-Агинская СОШ, Забайкальский край
2 место – Виктория Б., Обусинская СОШ, Иркутская область
3 место – Адиса Ц., РБНЛИ№1, Улан-Удэ

Вторая группа (студенты)
1 место –Галина Жамсаранова, ИГУ, г. Иркутск
2 место –Сарюна С., БРПК, г. Улан-Удэ
3 место –Дмитрий Б., Боханский педагогический колледж, Иркутская область

Третья группа (взрослые)
1 место –Надежда Эрдынеева, АУ «Дутулурский СДК», Закаменский район
2 место –Долгор-Ханда Дашидондокова, Агинский Бурятский округ
3 место –Эржена Шобоева, Усть-Ордынский Бурятский округ

Победители награждаются дипломами и подарочными картами. Всем участникам будут высланы сертификаты. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе награждение победителей пройдёт позднее, сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.
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