В ходе проекта будут созданы аудиокниги забайкальских авторов на бурятском и русском языках
Совместный проект региональной общественной организации «Агинское библиотечное общество» и краевой библиотеки имени Жамцарано «Родные голоса» начал свою реализацию. В ходе него будут созданы аудиокниги забайкальских авторов на бурятском и русском языках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края.
- Мы получили современную технику для звукозаписывающей студии и приступили к установочным работам. Проект позволит популяризировать и продвигать краеведческую литературу посредством смартфонов и других технических средств через прослушивание в любых общественных местах, в том числе и в транспорте. «Говорящие» книги» - это отличное решение для людей с нарушением зрения, - рассказали в библиотеке.
Готовые аудиокниги будут размещаться на официальном сайте Агинского библиотечного общества в разделе «Родные голоса». По словам организаторов проекта, в ноябре этого года будет готова первая аудиокнига. В 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках.
Проект «Родные голоса» региональной общественной организации «Агинское библиотечное общество» был представлен на региональный конкурс и выиграл грант министерства культуры Забайкальского края.
«Говорящие книги» на бурятском языке появятся в Забайкалье
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