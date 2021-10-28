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В посёлке в Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу

В посёлке в Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу
Общество,  Фото:минтранс РБ
Дорогу не ремонтировали около 20-и лет

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу Трактовая, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.

Протяжённость отремонтированного участка составила 400 метров, от улицы Тупиковая до Монгольской. Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень, освещение, устроили тротуары и уложили тактильную плитку для маломобильных групп.

Также подрядчик обустроил автобусные остановки, установил дорожные знаки и нанёс разметку. Стоимость работ составила 8 млн рублей.

Ранее дорога была асфальтирована, но не ремонтировалась порядка двадцати лет и находилась в плачевном состоянии. По ней проходит основной маршрут школьного автобуса.

- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок улицы Трактовая, которая проходит по югу посёлка и соединяет Улан-Удэ, Нижние Тальцы, Онохой и Заиграево. При выборе объектов в первую очередь оценивается их социальная значимость, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

дорожный ремонт

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