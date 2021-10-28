Дорогу не ремонтировали около 20-и лет
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу Трактовая, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.
Протяжённость отремонтированного участка составила 400 метров, от улицы Тупиковая до Монгольской. Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень, освещение, устроили тротуары и уложили тактильную плитку для маломобильных групп.
Также подрядчик обустроил автобусные остановки, установил дорожные знаки и нанёс разметку. Стоимость работ составила 8 млн рублей.
Ранее дорога была асфальтирована, но не ремонтировалась порядка двадцати лет и находилась в плачевном состоянии. По ней проходит основной маршрут школьного автобуса.
- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок улицы Трактовая, которая проходит по югу посёлка и соединяет Улан-Удэ, Нижние Тальцы, Онохой и Заиграево. При выборе объектов в первую очередь оценивается их социальная значимость, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В посёлке в Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов
В министерстве финансов он работает с ноября 2002 года
Ролик будет представлен на концерте
42% жителей республики готовы работать ради интереса, а не из-за денег
Он отметил, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение
Также пьяный мужчина задушил кошку
Элбэк Раднаев воспитывает двоих детей
Урологические лазеры позволяют осуществлять операции без малейшего разреза
В регионе уже готовятся к пожароопасному периоду следующего года
За два года они намерены преодолеть 15 тыс. км
Осуждённая досрочно покинула колонию
На амбулаторном лечении почти три тысячи пациентов
Груз был задержан до выяснения обстоятельств
Жителей Бурятии призывают поддержать спортсмена в народном онлайн-голосовании
Более шести тысяч школьников учатся дистанционно