В посёлке в Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу

Общество, Фото: минтранс РБ

Дорогу не ремонтировали около 20-и лет



В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии отремонтировали улицу Трактовая, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.



Протяжённость отремонтированного участка составила 400 метров, от улицы Тупиковая до Монгольской. Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень, освещение, устроили тротуары и уложили тактильную плитку для маломобильных групп.



Также подрядчик обустроил автобусные остановки, установил дорожные знаки и нанёс разметку. Стоимость работ составила 8 млн рублей.



Ранее дорога была асфальтирована, но не ремонтировалась порядка двадцати лет и находилась в плачевном состоянии. По ней проходит основной маршрут школьного автобуса.



- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок улицы Трактовая, которая проходит по югу посёлка и соединяет Улан-Удэ, Нижние Тальцы, Онохой и Заиграево. При выборе объектов в первую очередь оценивается их социальная значимость, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



